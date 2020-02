Hatte Caroline Flack (✝40) im Netz angekündigt, wie schlecht es ihr geht? Die britische Moderatorin wurde am Samstag tot in ihrer Wohnung in London aufgefunden. Die Todesursache ist offiziell nicht bestätigt, aktuell ist allerdings davon auszugehen, dass sie Suizid begangen hat. Kurz vor ihrem Tod soll Caroline ihrer guten Freundin Lou Teasdale (36) noch versichert haben, dass es ihr gut gehe. Eine andere Bekannte des verstorbenen UK-Love Island-Hosts behauptet nun das Gegenteil!

Nicola McLean war am Montag zu Gast bei Dan Wootton's talkRadio Drive Time Show. Auf Instagram folgte sie Caroline, die ihren Account sehr privat gehalten und ihre Storys nur mit engen Freunden geteilt habe: "Und sie hat etwas gepostet, an dem ich gemerkt habe, dass sie nicht in der besten Verfassung ist", verriet das Ex-Model. Eigentlich habe Nicola in der vergangenen Zeit den Eindruck gehabt, dass es Caroline besser gehe. Der Social-Media-Beitrag habe sie dann doch alarmiert. "Also habe ich sie angeschrieben, wie es jeder andere auch machen würde, und sie war traurig! Sie war wirklich traurig und sie sagte mir: 'Ich bin traurig'", berichtete sie über den letzten Nachrichtenaustausch. "Sie wollte einfach nur mit Lewis zusammen sein. Sie wollte, dass die Anklage fallen gelassen wird. Sie fand es unfair", erzählte Nicola.

Mit Lewis Burton (27) ging Caroline bis zu ihrem Tod gemeinsam durchs Leben. Mit ihrer Beziehung hatte sie jedoch zuletzt öffentlich für Aufsehen gesorgt. Im Dezember 2019 soll sie ihren Partner mit einer Lampe angegriffen haben. Obwohl zwischen den beiden wieder alles in Ordnung war, hätte sich der Fernsehstar am 4. März vor Gericht verantworten müssen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

