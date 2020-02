Neue Details über den tragischen Tod von Caroline Flack (✝40). Die britische Moderatorin soll sich vor wenigen Tagen in ihrer Londoner Wohnung das Leben genommen haben. Zuvor hatte sie mit einem Prozess wegen häuslicher Gewalt für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Wie jetzt herauskommt, war Caroline in ihren letzten Stunden nicht allein. Ihre Freundin Lou Teasdale (36) hatte sich um sie gekümmert. Nur Minuten vor Carolines Suizid hatte sie den TV-Star allerdings verlassen, weil Caroline sie überzeugt hatte, dass es ihr gut gehe.

Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, sei die Love Island-Moderatorin sehr verängstigt gewesen, nachdem klar war, dass sie sich tatsächlich vor Gericht verantworten muss. Lou habe ihr daher beigestanden. Irgendwann habe sich Caroline scheinbar wieder gefangen und Lou davon überzeugt, dass es ihr gut gehe. Sie soll ihre gute Freundin sogar aufgefordert haben, nach Hause zu gehen. Lou sei daraufhin einkaufen gegangen. Als sie wenig später zu Carolines Wohnung zurückkehrte, habe die 40-Jährige schon nicht mehr aufgemacht. Die Stylistin rief daher Carolines Vater an, der seine Tochter tot in dem Appartement auffand.

"Niemand gibt Lou auch nur für eine Sekunde die Schuld. Sie hätte nicht mehr tun können. Sie ist natürlich verzweifelt. Es ist so schlimm für sie", meinte die Quelle über Carolines Vertraute.

Getty Images Lou Teasdale in London, 2019

Anzeige

Getty Images Caroline Flack, britische Moderatorin

Anzeige

Getty Images Caroline Flack, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de