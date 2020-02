Seit über 35 Jahren ist Dieter Bohlen (66) erfolgreich im Musik-Business unterwegs. Aktuell sitzt er schon zum 17. Mal in der Jury von DSDS. Im Jahr 2002 flimmerte die allererste Folge der beliebten Castingshow über die Bildschirme und der Pop-Titan scheint sich äußerlich überhaupt nicht verändert zu haben. Er wirkt sogar fitter als je zuvor. Fast täglich schwitzt Dieter dafür in der Muckibude, denn er hat ein ziemlich ambitioniertes Ziel.

"Ich will unbedingt 100 Jahre alt werden", stellt der Musikproduzent jetzt im Interview mit Bild klar. Dass das kein Zuckerschlecken wird, ist ihm klar. Deshalb setzt er alles daran, gesund und fit zu bleiben. "Mittlerweile mache ich siebenmal die Woche Sport. Um 6:30 Uhr geht es los. Anderthalb Stunden Krafttraining. Ich habe in Tötensen meinen eigenen Gym, da war früher mal unser Heizungstank drin", plaudert er aus. Nach einer kurzen Stärkung in Form von Bananen geht der 66-Jährige noch eine Runde laufen.

Zusätzlich achtet Dieter extrem auf seine Ernährung – Leckereien wie Schokolade und Co. sind für ihn tabu. Seit einigen Tagen verzichtet der Familienvater auch komplett auf Fleisch. Stattdessen beherzigt er den Tipp seiner Freundin Carina: "Pures Sellerie! Das ist echt gesund – zieht dir geschmacklich aber echt die Schuhe aus."

ActionPress / Thomas Burg Dieter Bohlen

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS

Anzeige

Gulotta, Francesco / ActionPress Dieter Bohlen und Carina Walz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de