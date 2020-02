Kobe Bryant (✝41) bleibt auch nach seinem Tod unvergessen! Ende Januar kamen der Basketballstar und seine Tochter Gianna (✝13) bei einem tragischen Hubschrauberabsturz nahe Los Angeles ums Leben, ebenso alle weiteren sieben Insassen. Ein Fan des Sportlers verewigte die NBA-Ikone jetzt mit einer Sonderlackierung auf seinem Luxus-Sportwagen. Für eine stolze Summe von umgerechnet rund 157.000 Euro steht die Kobe-Gedenk-Karosse nun zum Verkauf!

Zu Ehren von "Black Mamba", wie Kobes Spitzname lautet, ließ sich Basketballfan Joe Carbonara seinen Lamborghini Huracan umlackieren. Wie TMZ nun berichtet, soll das zuvor silberfarbene Auto zwei Tage lang in der Autowerkstatt X-Treme Graphics in Chicago bemalt worden sein. Nun erstrahlt es im traditionellen Lakers-Lila – dem Farbton des Basketballvereins, für den Kobe zwanzig Jahre lang auf dem Feld stand. Nach mehreren Dreh-Anfragen für Musikvideos will sich Besitzer Joe aber von dem besonderen Schlitten trennen. Er hofft für den Preis von 157.000 Euro einen neuen Besitzer zu finden.

Nicht nur die auffällige Farbe ist ein besonderes Merkmal des Tribut-Lambos: Auf dem Lack wurden auch Kobes weltbekannte Trikotnummern 8 und 24, Portraits des verstorbenen Vater-Tochter-Duos, ein Mamba-Logo und die Namen aller Unfallopfer verewigt! Bereits beim NBA-All-Star-Spiel am vergangenen Wochenende sorgte Joe mit einer Spritztour für größtes Aufsehen.

Getty Images Kobe Bryant im Juni 2010 in Los Angeles

Getty Images Kobe Bryant in New York im März 2019

Instagram / vanessabryant Gianna und Kobe Bryant

