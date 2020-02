Auf diese Bilder haben ihre Fans schon gewartet! Erst vergangene Woche wurden süße News um Sophie Turner (23) und ihren Ehemann Joe Jonas (30) bekannt: Angeblich erwarten die seit ihrer spontanen Las-Vegas-Hochzeit im vergangenen Mai offiziell verheirateten Turteltauben ihr erstes gemeinsames Kind. Zu dem Gerücht äußerten sich die Game of Thrones-Bekanntheit und das Mitglied der Jonas Brothers zwar nicht – das heißt aber noch lange nicht, dass sich die beiden verstecken würden!

Neue Paprarazzi-Aufnahmen zeigen die Britin und den US-Amerikaner beim Schlendern durch Barcelona. Während sich Joe hinter einer blickdichten Sonnenbrille versteckte, war Sophie weniger scheu. Was ihr Outfit anging, wollte die gemunkelte Schwangere allerdings nicht so viel preisgeben: Ihre verhältnismäßig schmal geschnittene Hose kombinierte die 23-Jährige mit einer kurzen Rennfahrerjacke. Der Überwurf fiel allerdings etwas locker aus – ein Blick auf ihre Körpermitte ließ sich also nicht erhaschen!

Bei einem vorherigen Auftritt hatte sich die Schauspielerin obenrum ebenfalls für ein locker fallendes Kleidungsstück entschieden – etwa, um das Geheimnis um ihren sich eventuell wölbenden Bauch zu wahren? Laut eines Insiders würde Sophie ihre Looks aktuell jedenfalls besonders sorgfältig auswählen!

Elkin Cabarcas / MEGA Sophie Turner, Schauspielerin

Elkin Cabarcas / MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Barcelona

ActionPress Sophie Turner, Februar 2020

