Barbara Meier (33) ist im Babyglück – und ihre Fans freuen sich mit! Vor wenigen Tagen gab die Germany's next Topmodel-Siegerin eine besonders schöne Nachricht bekannt: Sie und ihr Ehemann Klemens Hallmann erwarten ihr erstes Kind. Die Baby-News verkündete sie mit einem originellen Social-Media-Post, unter dem unzählige Fans gleich liebe Glückwünsche hinterließen. Im Netz bedankt sich Barbara jetzt für so viel Support bei ihren Followern.

Dass sie so viele liebe Nachrichten und Glückwünsche sie in den vergangenen Tagen erreicht haben, kann die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story noch gar nicht fassen: "Es ist wirklich so schön, zu sehen, wie viele Menschen sich mit uns freuen und vor allem, wie viele Menschen, die uns ja gar nicht persönlich kennen, irgendwie so begeistert sind und sich so mit uns freuen. Das ist wirklich sehr, sehr schön." Bei allen Fans, die nun bei ihrer Schwangerschaft mitfiebern, möchte Barbara sich auf diese Weise bedanken. "Wir sind sehr glücklich, dass ihr euch alle so mit uns freut und da freuen wir uns gleich noch ein bisschen mehr", meint sie und strahlt in die Kamera.

Barbara und Klemens haben sich erst im vergangenen Sommer bei einer großen Traumhochzeit in Venedig das Jawort gegeben. Kurze Zeit später hatte sie im Promiflash-Interview verraten, dass sie eigentlich mit der Familienplanung noch ein bisschen warten möchten: "Wenn es passiert, klar, aber wir sind gerade einfach sehr glücklich und genießen es, zumindest erst einmal in der Ehe angekommen zu sein. Dann schauen wir, was passiert."

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier beim Bambi 2019

Anzeige

Getty Images Barbara Meier in London

Anzeige

Getty Images Barbara Meier beim GQ Men of the Year Award 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de