Barbara Meier (33) und Klemens Hallmann sind seit etwas über einem halben Jahr verheiratet. Die beiden gaben sich ganz romantisch in Venedig das Jawort. Passend zum Valentinstag hat das Model nun bekannt gegeben, dass sie und ihr Mann ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Doch das dürfte viele Fans überraschen: Erst letztes Jahr im Juni erzählte Barbara, dass Nachwuchs bei den beiden in der näheren Zukunft erst einmal nicht auf dem Plan stehe.

Gegenüber Promiflash verriet der Rotschopf kurz nach der Hochzeit, dass sie und ihr Mann die Ehe zunächst genießen möchten. "Also klar, wir wollen Kinder, unbedingt, und wir freuen uns da auch sehr drauf", erklärte die 33-Jährige. Dennoch müsse sie nicht direkt nach der Hochzeit mit dem Nachwuchs loslegen. "Wenn es passiert, klar, aber wir sind gerade einfach sehr glücklich und genießen es, zumindest erst einmal in der Ehe angekommen zu sein. Dann schauen wir, was passiert", erläuterte sie.

Barbara ist nicht die einzige Germany's next Topmodel-Siegerin, die ein Baby erwartet. Auch ihre Vorgängerin Lena Gercke (31) ist derzeit schwanger. Sie verkündete vor knapp vor einem Monat, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Dustin Schöne ein Kind bekommen wird.

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Juni 2019 in Venedig

Getty Images Barbara Meier im Mai 2019 in Cannes

Getty Images Barbara Meier im Januar 2019 in Beverly Hills

