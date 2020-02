Mit dieser Verwandlung hat wohl keiner gerechnet! Sharon Osbourne (67) lebt ein Leben in der Öffentlichkeit: Als Ehefrau von Rocker Ozzy Osbourne (71) ist sie nicht nur regelmäßig Gast auf großen Events, sondern war auch Teil der Familien-Doku "The Osbournes", saß in Castingshows wie The X-Factor oder America's Got Talent und hatte ihre eigene Talkshow. Dem Publikum stellte sie sich seither stets mit auffälligen, roten Haaren vor. Umso überraschender ist jetzt ein Umstyling: Sharon erstrahlt doch tatsächlich mit einer völlig neuen Haarfarbe!

Das verriet ihr Stylist Jack Martin mit einem Instagram-Posting. Er teilte ein Vorher-Nachher-Bild von seiner berühmten Kundin, das offenbarte: Sharon trägt nun ihren Naturton Grau! "Sharon hat zu hundert Prozent weiße Haare und sie hat in den vergangenen 18 Jahren ihre Haare einmal die Woche dunkelrot gefärbt", offenbarte der Profi zu dem Schnappschuss. Die 67-Jährige sei es leid gewesen, jede Woche beim Friseur zu sitzen – vor allem, da sie wegen ihrer Talk-Show fast täglich im TV zu sehen sei.

Eine mutige Veränderung, die sich aber gelohnt haben dürfte. Unter dem Beitrag zeigen sich die Fans schlichtweg begeistert von der Transformation. Und tatsächlich: Sharon sieht wieder viel frischer aus! Ende Januar erregte die Moderatorin noch mit Paparazzi-Fotos von sich Aufsehen, auf denen sie ziemlich nachdenklich und abgekämpft wirkte. Die Aufnahmen entstanden kurz, nachdem öffentlich bekannt gegeben wurde, dass ihr Mann Ozzy an Parkinson erkrankt ist.

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne im Januar 2020

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Gesicht

Backgrid/ ActionPress Sharon Osbourne im Januar 2020

