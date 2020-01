Die Sorge steht ihr ins Gesicht geschrieben! Die vergangenen Monate machte Ozzy Osbourne (71) hauptsächlich besorgniserregende Schlagzeilen: Der Sänger musste aufgrund von gesundheitlichen Problemen mehrere Konzerte absagen und sich immer wieder im Krankenhaus behandeln lassen. Vor wenigen Tagen klärte der Rocker schließlich offiziell darüber auf, was mit ihm los ist: Er ist an Parkinson erkrankt! Die schlimme Diagnose scheint nicht nur ihn, sondern auch seine Familie stark zu beschäftigen: Sharon Osbourne sieht auf aktuellen Fotos recht mitgenommen aus.

Die Strapazen der vergangenen Monate gehen ganz offensichtlich nicht spurlos an Ozzys Ehefrau vorbei. Paparazzi erwischten die Reality-Bekanntheit am Donnerstag bei einer Autofahrt in ihrem roten Mini-Cooper in Los Angeles. Die Fotos zeigen Sharon (67) hinter dem Steuer, ungeschminkt – und vor allem ziemlich nachdenklich. Immer wieder blickt sie zur Seite, fasst sich ins Gesicht und wirkt dabei sehr abgekämpft.

Die Familie weiß jedoch über die Erkrankung des "Dreamer"-Interpreten schon deutlich länger als die Öffentlichkeit Bescheid. Bereits im Februar des vergangenen Jahres – nach einem schweren Sturz – war Parkinson bei dem Familienvater festgestellt worden. Als Grund, warum er es seinen Fans so lange verschwiegen hatte, gab er an: "Für eine Weile war das kein Problem. Niemand bemerkte einen Unterschied." Mittlerweile habe er aber die Nase voll von der Geheimhaltung. "Ich kann nicht mehr damit herumlaufen, weil mir die Ausreden ausgehen", gestand Ozzy in der Talkshow Good Morning America.

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Frau Sharon im November 2014

Backgrid/ ActionPress Sharon Osbourne in Los Angeles

Backgrid/ ActionPress Sharon Osbourne in Los Angeles

