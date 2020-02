Bei den Wollnys gibt es Grund zu feiern: Sarah-Jane (21) hat Geburtstag und will für ihre Freunde eine große Party schmeißen. Mama Silvia (55) hat absolut nichts dagegen. Aber als sie ihre Tochter und ihren Schwiegersohn Peter (27) bei den Vorbereitungen für die Sause beobachtet, wird sie doch ein wenig nervös. Denn: Sarah-Jane möchte auch mit Alkohol auf ihr neues Lebensjahr anstoßen.

Als die Elffach-Mutti die zwei in einer aktuellen Folge von Die Wollnys in der Küche ertappt, sieht es zunächst ganz harmlos aus. Sarah-Jane und Peter machen Wackelpudding. Doch das Geburtstagskind erklärt seiner Mama: "Das ist eine spezielle Götterspeise." Das möchte Silvia dann doch genauer wissen und probiert einen Löffel von dem Pudding. Dann dämmert es ihr: Das Dessert enthält eine Spezial-Zutat. "Öh, da ist ja Alkohol drin", stellt Silvia überrascht fest und betont daraufhin, dass sie nicht möchte, dass Sarah-Jane und ihre Freunde sich betrinken: "Ja ok, die Sarah-Jane wird jetzt 21. Wenn sie da ein bisschen Alkohol trinkt mit ihren Freunden und das in Maßen ist, ist das okay. Aber man sollte es wirklich nicht übertreiben."

Die 21-Jährige verspricht, nicht zu tief ins Glas zu schauen und hat sogar Verständnis für die Sorgen ihrer Mama. "Es kommen viele Gäste und man soll es wirklich nicht übertreiben. Ich bin sehr aufgeregt vor meiner Party morgen. Ich denke auch, dass ich die Nacht kaum schlafen werde", gibt Sarah-Jane zu.

