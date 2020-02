In der kommenden Episode von Germany's next Topmodel sollen Heidi Klums (46) Mädchen über sich hinauswachsen. Die verbliebenen 23 Kandidatinnen haben ein Action-Shooting zu absolvieren, bei dem die Kulisse um sie herum explodiert. Es geht nicht nur um den Einzug in die nächste Runde, sondern auch darum, welche Teilnehmerinnen die Modelmama nach Los Angeles mitnimmt. Dort wird der weitere Verlauf der Staffel gedreht – aktuell befindet sich das Team noch in Costa Rica. Die Entscheidung macht sich Heidi besonders schwer und so viel sei gesagt: Der Entschluss der Jury-Chefin wird überraschen!

Ein ProSieben-Teaser bietet jetzt erste Einblicke in die neue Folge. "Was ich jetzt sagen muss, fällt mir wirklich sehr schwer", verkündet Heidi nach dem Elimination-Walk ihrer Schützlinge. Eine Aussage, die man sonst nur selten von der Wahl-Amerikanerin zu hören bekommt. "Mit dieser Entscheidung hätte ich im Leben nicht gerechnet", zeigt sich Kandidatin Marie bestürzt und spricht damit ihren allesamt fassungslos dreinblickenden Mitstreiterinnen aus der Seele. Welche Mädchen die Sendung verlassen müssen, wird noch nicht gezeigt.

Doch wen könnte es treffen? In einem Trailer der kommenden Episode knabbert Laura offensichtlich an der Aufgabe beim Shooting. Die Düsseldorferin hat Probleme mit einem Trampolinsprung, der für die Challenge gefordert wird. Bislang hat die 20-Jährige immer Top-Leistungen abgeliefert. Überraschend wäre ihr Exit also in jedem Fall.

