Große Sorge um Georgina Fleur (29)! Noch vor wenigen Tagen sorgte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin mit der überraschenden Absage ihrer geplanten Verlobung für Trubel. Nach der kürzlichen Versöhnung mit ihrem Verlobten wollte das Paar nun einen gemeinsamen Urlaub in Malaysia genießen. Doch anstatt am Strand zu entspannen, beunruhigt das selbst ernannte It-Girl seine Fans jetzt mit einem neuen Posting: Georgina liegt im Krankenhaus!

"Mir geht es soweit gut. Nur schade, dass der Urlaub so einen Verlauf genommen hat", teilte die Beauty vor wenigen Minuten in ihrer Instagram-Story mit. Dazu postete Georgina ein Selfie im grünen Krankenhausgewand und mit einer Kanüle im Arm. Den genauen Grund ihres Klinikaufenthaltes behielt die rothaarige Schönheit allerdings für sich. "Bleibt alle gesund und schätzt jede gesunde Sekunde in eurem Leben", appellierte die 29-Jährige jedoch.

Die Follower der einstigen Reality-TV-Teilnehmerin zeigen sich besorgt: "Ich hoffe, du hast nichts Schlimmes", lautete nur einer der zahlreichen Kommentare mit Genesungswünschen. Eine erste Entwarnung konnte die Ex-Der Bachelor-Kandidatin jedoch geben: "Nein, ich habe kein Corona", versicherte sie.

Instagram / georginaofficial_ Georgina Fleur im Februar 2020

