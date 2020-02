Wow, so wandlungsfähig ist Katherine Heigl (41)! Die Schauspielerin feierte ihre größten Erfolge mit ihrem Markenzeichen: einer blonden Mähne. Vor allem in der Serie Grey's Anatomy, in der sie jahrelang als Hauptrolle Izzie Stevens zu sehen war, überzeugte sie mit diesem Look. Im September ließ sich die 41-Jährige ihr Haupt dann aber überraschend dunkelbraun färben. Jetzt kommt auch noch ein neuer Schnitt hinzu!

Den neuen Look präsentierte die TV-Bekanntheit ihren Fans auf Instagram im Beisein ihres Sohnes. "Jeder von uns hat heute einen neuen Haarschnitt verpasst bekommen und wir fühlen uns gut." Auf dem Netz-Foto lächelt Katherine in die Kamera – und zeigt stolz ihren kurzen, glatten, dunklen Bob. Die Beauty hat sich aber auch schon an einem ausgefallenen Styling ausprobiert: an frechen Locken. "Ich wollte mit meinem neuen Haarschnitt spielen. Als ich alles gestylt hatte, dachte ich mir, ich sollte den Look mit einem Hauch von Lippenstift vervollständigen und Foundation [...], jetzt bin ich zurechtgemacht und habe keine Verabredung", scherzte sie im Netz.

Doch warum hat Katherine ihr Aussehen so drastisch verändert? Die neue Haarfarbe scheint sie sich wohl für eine Filmrolle verpasst zu haben: In der Serienverfilmung von "Firefly Lane" spielt die Dreifach-Mama Hauptcharakter Tully, deren jahrelange Freundschaft mit Rolle Kate thematisiert wird.

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl und ihr Sohn

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl, Schauspielerin

RICHARD SHOTWELL/AFP/Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

