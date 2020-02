Leah Marie Kruse ist stinksauer auf Sebastian Preuss (29)! Am vergangenen Mittwoch musste die Hamburgerin beim Bachelor ihre Koffer packen. Nach mehreren Dates und mehreren Küssen war dem TV-Casanova aufgefallen, dass er doch nicht so auf die aufgespritzten Lippen der 23-Jährigen stehe. Noch während ihre intensive Knutsch-Session beim Home-Date ausgestrahlt wurde, hörte man den Boxer aus dem Off lästern: "Ich mag's halt nicht, wenn sich eine Frau verbastelt." Für Leah im Nachhinein ein Schlag ins Gesicht, wie sie nun in einem Interview offenbarte!

Leah sprach bei Guten Morgen Deutschland zum ersten Mal über die fiese Situation, in die sie von Sebastian gebracht wurde. Obwohl er sie mehrfach geküsst hatte, behauptete er später, dass sie eigentlich nie sein Typ gewesen sei: "Wenn man merkt, dass man eigentlich von Anfang an nicht infrage kommen würde, fühlt man sich irgendwie benutzt", lautete ihr bitteres Fazit. Auch bei den Fans kam dieser Move gar nicht gut an: In einer Promiflash-Umfrage (Stand 20. Februar, 8:30 Uhr) hielten 75 Prozent (3.626 Stimmen) die Aussage für total daneben. Nur 25 Prozent (1.213 Stimmen) schätzten Bastis Ehrlichkeit.

Kurz nach ihrem Rauswurf hatte sich Leah in der Show noch ehrlich enttäuscht darüber gezeigt, dass sie nun nicht mehr die Chance hat, das Herz des Rosenkavaliers zu erobern. "Ich hätte ihn gerne näher kennengelernt und ich wäre ihm gerne nähergekommen", hatte sie erklärt. Könnt ihr verstehen, dass Leah sich jetzt von Sebastian benutzt fühlt? Stimmt ab.

TVNOW Sebastian Preuss und Leah während ihres Home-Dates bei "Der Bachelor"

TVNOW Leah Marie, Bachelor-Kandidatin

TV NOW Leah Marie Kruse und Sebastian Preuss in Folge sechs von "Der Bachelor" 2020

