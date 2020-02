Hat sie hier ins Schwarze getroffen? Königin Letizia von Spanien (47) begeistert schon seit einigen Jahren Royal-Fans mit ihrem Modegespür. Ob in megaeleganten Abendroben, schicken Kostümen oder äußerst stylischen Anzügen – die Gattin von König Felipe (52) ist stets eine Augenweide. Erst kürzlich verzauberte der spanische Royal wieder mit einem ziemlichen Hingucker-Look: In einem schwarzen Kleid setzte Letizia ihre schmale Taille richtig in Szene!

Am Montag waren die 47-Jährige und ihr Ehemann zu Gast bei der Verleihung des nationalen Forschungspreises in Madrid. Für diesen Anlass hat sich die zweifache Mama besonders herausgeputzt. Sie erschien bei diesem Event in einem klassischen Outfit in Schwarz. Ihr ziemlich schlichtes Kleid peppte die spanische Monarchin mit einem raffinierten Taillengürtel aus Leder auf. Den gesamten Look rundete Letizia mit schwarzen Wildleder-Stiefeln ab.

Doch die Königin kann auch ganz anders. Mitte Dezember 2019 überraschte die Spanierin mit einer ziemlich wilden Kombi. Zu einem schwarzen Pullover stylte sie einen auffälligen Rock mit einem modischen Schlangenprint und komplettierte die Kreation mit dunklen Stiefeln.

