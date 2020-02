RTL überrascht mit einem neuen TV-Format für gleichgeschlechtliche Liebe! Der Sender hat in der Vergangenheit bereits gekuppelt, was das Zeug hält: Während die jährlichen Staffeln von Der Bachelor und Die Bachelorette bei den Zuschauern bereits etabliert sind, wurde in diesem Jahr zum ersten Mal mit Prince Charming auch ein homosexueller Traumprinz unter die Haube gebracht. Mit großem Erfolg! Jetzt wagt der Fernsehsender mit einem Make-Over des Formats Take Me Out den nächsten Schritt: Schon bald dürfen schwule Singles den Buzzer drücken!

"'Take Me Out' gibt es nun auch für Männer, die Männer suchen", verkündeten die Macher der Blitz-Kuppelshow jetzt via Instagram. Das Prinzip bleibt: Mit Videoclips und Vorführungen präsentiert sich ein Single-Mann den 30 liebeshungrigen Kandidaten. Nach dem Motto "Ist er euer Mann, lasst die Lampe an" entscheiden die Teilnehmer mit dem Drücken eines roten Buzzers über ein weiteres Kennenlernen. Am Ende darf sich der Traumprinz für eine Begleitung zu einem romantischen Date entscheiden.

Der genaue Starttermin der Gay-Version steht bisher noch nicht fest. Doch auch diesmal wird Moderator Ralf Schmitz (45) durch die Sendung führen. Interessierte Teilnehmer können sich bereits jetzt online bewerben oder aber an den Castings in verschiedenen Städten teilnehmen.

MG RTL D / Frank Dicks Ralf Schmitz als Moderator bei "Take Me Out"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de