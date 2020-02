Werden diese beiden jetzt doch noch zum richtigen Romantik-Duo? Carina Spack und Serkan Yavuz (26) lernten sich in der Kuppelshow Bachelor in Paradise kennen und lieben. Auch nach den Dreharbeiten gehen die beiden nach wie vor gemeinsam durchs Leben. Auch wenn Carina zuvor alles andere als romantisch veranlagt war, scheint sie sich langsam voll und ganz auf den Pärchenalltag einzulassen. Ein neuer Social-Media-Beitrag beweist nun auch, dass die zwei den Valentinstag ganz besonders zelebriert haben!

Auf Instagram teilte Carina eine kleine Bilderreihe. Die Blondine kuschelt sich darauf in Serkans Arme, während sie gemeinsam in einer Düne im Sand sitzen. Auf einem zweiten Foto drückt der einstige Bachelorette-Kandidat seiner Partnerin zärtlich einen Kuss auf die Wange. Dazu schrieb sie: "Einfach mal abschalten, sich Zeit nehmen und glücklich sein. Ich liebe dich. Kleiner Throwback von unserem Valentinstag." Wie glücklich die beiden sind, kann man dabei auch an ihrem breiten Strahlen im Gesicht ganz eindeutig erkennen.

Wo die beiden genau die Meeresluft genießen, erklärte Serkan in einem Posting mit den identischen Bildern. "Unser Urlaub auf Rügen ist jetzt rum und ich muss sagen, es war richtig gut", schwärmte er in der Bildbeschreibung. Die Turteltauben gönnten sich zum Tag der Liebenden eine entspannte Zeit in einem Wellness-Hotel.

Instagram / carina_spack Serkan Yavuz und Carina Spack auf Rügen

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de