Umut Kekilli (35) kann sein Papa-Glück kaum fassen! Am Donnerstagabend verkündeten der Fußballer und seine Freundin Ina Maria Schnitzer, die auch als Jordan Carver oder Yoga-Jordan bekannt ist: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das Model ist im vierten Monat schwanger – und der Ex von Natascha Ochsenknecht (55) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: Im Netz machte Umut seinem ungeborenen Sprössling nun eine süße Liebeserklärung!

Am Freitag veröffentlichte der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer in seinem Instagram-Feed einen ersten Schwanger-Schnappschuss von sich und seiner Partnerin: Liebevoll umfasst der Kicker darauf Inas kugelrunden Bauch, dabei strahlen beide in die Kamera. Zu dem Foto verfasste der 35-Jährige zudem emotionale Worte an sein Kind: "Mama und Papa waren völlig überwältigt, als du dich angekündigt hast. Uns liefen die Tränen über unsere Wangen, als wir zum ersten Mal dein kleines Herzchen haben schlagen hören!" Abschließend erklärte Umut, dass er es kaum abwarten könne, sein Baby in den Armen zu halten.

Wie das Paar bereits gegenüber Bild verriet, sei der Familienzuwachs geplant gewesen. Mit der Umsetzung hatten Umut und Ina nicht lange gewartet: Erst im Oktober 2019 hatte das Paar seine Liebe öffentlich bekannt gemacht – und nun ist Ina bereits im vierten Monat schwanger.

Michael Gottschalk/Getty Images for SpreadCon Ex-Kicker Umut Kekilli, Dezember 2018

Anzeige

Instagram / joca Jordan Carver und Umut Kekilli

Anzeige

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli und Ina Maria Schnitzer im Sommer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de