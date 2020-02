Anna Hofbauer (31) kann sich an ihr Baby einfach nicht satt sehen! Im November kam das erste Kind der ehemaligen Bachelorette und ihres Freundes, Schauspieler Marc Barthel (30), zur Welt. Seitdem teilt die Blondine immer mal wieder Fotos ihres Sprösslings Leo im Netz. Ob beim Kuscheln, Schlafen, Stillen oder Spaziergehen – jeden Moment ihres Sohnes mit der Kamera einzufangen, hat für sie einen bestimmten Grund: Die Zeit verfliegt einfach zu schnell!

Auf Instagram offenbarte Anna: "Wenn mir früher jemand gesagt hat: 'Genieß die Zeit, in der sie so klein sind, sie werden so schnell groß', habe ich immer innerlich die Augen gerollt und gedacht: 'Wieder so ein gut gemeinter Ratschlag.'" Heute wisse sie jedoch, wie wahr dieser Satz sei. Deshalb würde die 31-Jährige auch jede Sekunde mit ihrem Sohn aufsaugen.

Passend zu diesen Worten veröffentlichte die TV-Bekanntheit ein Throwback-Bild mit Leo. Darauf strahlt Anna über beide Ohren, während ihr zu diesem Zeitpunkt drei Monate alter Sohnemann friedlich auf ihrer Brust schlummert. "Gerade an diesem Foto sehe ich, wie groß er schon geworden ist", erklärte die Beauty.

