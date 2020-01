Anna Hofbauer (31) ist total verliebt in ihr Baby! Anfang Dezember gab die ehemalige Bachelorette bekannt, dass sie und ihr Freund Marc Barthel (30) Eltern eines Sohnes geworden sind. Nach anfänglicher Funkstille, gibt die frischgebackene Mutter ihren Followern nun im Netz regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Sie zeigt ihren Alltag mit einem Säugling und läßt auch die intimen Situationen nicht aus. Jetzt veröffentlichte Anna ein neues, zuckersüßes Foto von ihrem kleinen Prinzen Leo!

Es gibt wohl kein Bild, das besser beschreiben könnte, wie glücklich die 31-Jährige momentan ist! Auf ihrem aktuellen Instagram-Foto hält sie ihren Sohnemann auf dem Arm und schaut ihn ganz verliebt an. "Dein Lächeln macht mein Leben schöner!", schrieb Anna zu dem spontanen Pic aus Leos Kinderzimmer. Auch den Usern entging nicht die besondere Innigkeit, die in der Aufnahme zu spüren ist: "Ein Bild voller Liebe" oder "Ihr seid so süß, das pure Glück!", stellten zwei Fans fest.

Der kleine Leo hatte allerdings keinen leichten Start ins Leben. Er kam als Frühchen zur Welt und litt zudem unter einer Lungenentzündung. Mittlerweile ist er aber wohlauf und über den Berg. Anne könnte erleichterter nicht sein – das beweist auch ihr Posting nur zu gut.

Christopher Tamcke / Future Imag / ActionPress Marc Barthel und Anna Hofbauer bei einem Fototermin

Instagram / marcbarthel Anna Hofbauer und Söhnchen Leo

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit Söhnchen Leo

