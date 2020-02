Profitiert Laura Müller (19) von der Let's Dance-Erfahrung ihres Partners? In der diesjährigen Staffel gehört die Freundin von Michael Wendler (47) zu den 14 Promi-Kandidaten, die zeigen dürfen, was sie auf dem Parkett zu bieten haben. 2016 kam ihr Liebster in den Genuss, als er mit Isabel Edvardsson (37) über die Fläche wirbelte. Dank seiner Teilnahme weiß der Wendler, wie die beliebte Tanzshow abläuft. Hat sich Laura von ihm schon ein wenig instruieren lassen?

"Tipps, glaube ich, hat mir Michael nie gegeben. Er erzählt mir natürlich, wie das für ihn war", plaudert die 19-Jährige im Let's Dance Podcast aus. Der Schlagersänger stellte sich allerdings nur mäßig gut an und belegte den neunten Platz. "Er ist ein Mann – ihm hat das, glaube ich, nicht so Spaß gemacht, wenn man da sechs Stunden lang tanzen muss. Ich glaube, die Männer haben es dann doch schwieriger als die Frauen, die sich in den Tanzpartner stellen, der so ein Schrank ist, als wenn man die Frau führen muss", erklärt Laura Michaels Tanz-Pleite. Hilfreiche Hinweise könne er ihr gar nicht geben.

Sie selbst meint, dass er gar nicht so untalentiert gewirkt habe. "Ich habe es damals tatsächlich gesehen – auch die Staffel mit ihm. Und ich finde, er hat das gut gemacht", schwärmt Laura. Ein neunter Platz sei ihrer Meinung nach schon eine beachtliche Leistung: "Muss man natürlich erst mal nachmachen – ist natürlich auch für mich schwer, da mitzuhalten." Ihr sei klar, dass sie deutlich weniger Fans als der Wendler oder die anderen Kandidaten habe: "Deshalb wird das schwierig, aber ich gebe mein Bestes."

Getty Images Isabel Edvardsson und Michael Wendler bei "Let's Dance" 2016

Anzeige

TV NOW Laura Müllers "Let's Dance"-Look 2020

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de