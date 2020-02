Die aktuelle Der Bachelor-Favoritin Wioleta Psiuk kann schon auf ordentlich TV-Erfahrung zurückblicken. 2010 nahm die Rosensammlerin von Sebastian Preuss (29) bereits an der fünften Staffel von Germany's next Topmodel teil. Heidi Klum (46) belohnte sie damals mit dem zehnten Platz. Nun ist ein Foto von Wio aufgetaucht, dass während der damaligen GNTM-Dreharbeiten entstanden ist. In all den Jahren hat sie sich sehr verändert – findet sie selbst auch!

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram reagierte die TV-Beauty nun auf das zehn Jahre alte Bild. "Wie konnte ich mir bitte so die Haare färben? (Fail des Jahrhunderts) Und wie konnten sie mich so weiter lassen?", schrieb Wioleta zur Freude ihrer Fans. Die traten gleich mit ihr ins Gespräch und versicherten ihr, dass sie sie auch damals schon sehr hübsch fanden. Die Münsteranerin hat mit ihrer Reaktion jedenfalls viel Humor bewiesen und für ihren Beitrag entsprechend viele Likes geerntet.

Immerhin liegen ihre GNTM-Tage nun schon einige Jahre hinter ihr. Wioleta hat sich zu einer hübschen und selbstbewussten jungen Frau entwickelt. Wie findet ihr die Reaktion auf das aufgetauchte Bild? Stimmt am Ende des Artikels in unserer Umfrage ab.

WENN GNTM-Kandidatin Wioleta, 2010 in New York

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, 2018

