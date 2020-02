Bei Big Brother gab es nach nur zwei Wochen schon ein Wechselbad der Gefühle! Am 10. Februar 2020 war es endlich soweit: Das beliebte Reality-TV-Format kehrte endlich wieder in seiner ursprünglichen Version zurück ins Fernsehen. Somit werden in der Sendung nicht mehr länger Promis, sondern Normalos rund um die Uhr unter die Lupe genommen. Und die 14 Bewohner ließen beim Zuschauer bisher keine Langeweile aufkommen!

Am Mittwoch wurde es zum ersten Mal romantisch: Michelle und Philipp Kalisch knutschten herum. Doch neben den schönen Momenten gab es auch Tränen – zuletzt erst bei der ersten Nominierung am Montagabend. Weil Cathleen Vogel und Mareike Müller dabei auf die Abschussliste gesetzt wurden, waren die Beautys sichtlich verletzt und stellten ihre Mitstreiter zur Rede. Bei der Pflegerin flossen deshalb sogar die Tränen! Sie sorgte jedoch nicht nur damit für Gesprächsstoff, sondern auch mit einer alten Romanze: Vor wenigen Tagen wurden Gerüchte laut, dass Cathleen eine Beziehung mit ihrem Halbbruder gehabt habe. Bislang weiß sie aber noch nicht von dem Presse-Skandal.

Neben der 38-Jährigen sorgte auch Mac Troy für Schlagzeilen: Der Marketing-Manager drehte in der Vergangenheit nämlich Pornos! Unter anderem soll er sich in dem Sex-Film "Pimmel Bingo 10" mit mehreren Frauen vergnügt haben. Im Gegensatz zu seinen Mitstreiter wurden um Denny Heidrich noch keine Gerüchte laut. Damit kam er nicht nur bei den Promiflash-Lesern, sondern auch bei den Zuschauern der Show sehr gut an. Doch ist das immer noch der Fall? Stimmt ab, wer euer Favorit ist!

© SAT.1 Cathleen Vogel, "Big Brother"-Star

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Bewohner Mac

© SAT.1/Arya Shirazi Denny, "Big Brother"-Bewohner 2020

