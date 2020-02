Justin Bieber (25) ist ein internationaler Popstar. Mit Hits wie "Baby" oder "Never Say Never" eroberte er schon als Teenager weltweit die Charts. Vergangene Woche erschien sein neues Album "Changes". Gerade solche Phasen, kurz vor der Veröffentlichung einer Platte, gehen für viele Sänger auch mit Stress einher. Justin probiert sich nun an einer einfachen Technik, um mit dem großen Druck besser klarzukommen.

Sein Gesundheitscoach Dr. Buzz Mingin hat ihm eine Methode namens Havening beigebracht, wie Justin in der neuen Folge seiner YouTube-Dokumentation Justin Bieber: Seasons verrät. "Havening ist eine psychosensorische Technik, die bei Bedarf Wohlfühl-Chemikalien im Gehirn erhöht", erklärt Buzz. Er reibt dabei kontinuierlich den Kopf und das Gesicht des 25-Jährigen, während der sich zusammenbeugt. Auch Justins Frau Hailey (23) ist von der Methode begeistert: "Es ist eine selbstberuhigende Sache. Jeder hat seine eigenen Version von Havening, ohne es zu wissen. Es ist, wie wenn du als kleines Kind an deinem Daumen nuckelst, um dich zu beruhigen."

Der Coach ergänzt, dass Justin monumentale Veränderungen durchgemacht habe, seit er die Technik anwende: "Er ist enorm gereift." In einer anderen Folge der Dokumentation gab der "Yummy"-Interpret zu, früher versucht zu haben, seine Probleme mit Drogen zu lösen.

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Justin Bieber im Januar 2020 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de