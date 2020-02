Diese beiden sind immer noch total verliebt! Justin (25) und Hailey Bieber (23) scheinen nicht genug voneinander zu bekommen. Nach nur wenigen Monaten Dating verlobten sie sich – im Herbst 2018 traten sie vor den Traualtar und machten im September 2019 eine fette Hochzeitsause. Seitdem sieht man die Turteltauben selten alleine. Offenbar genießen sie jede Minute in vollen Zügen miteinander. Nun verriet der Sänger in einem Interview, dass es für ihn eine große Ehre sei, mit dem Model verheiratet zu sein.

"Ich bin so richtig heftig verheiratet und das mit der besten Ehefrau der Welt", verkündete der gebürtige Kanadier im Interview mit Zane Lowe auf Apple Music und fuhr fort: "Sie unterstützt mich in so vielen Dingen. Für mich ist es eine Ehre, mit ihr verheiratet zu sein." In seinem neuem Album "Changes", das am 14. Februar veröffentlicht wurde, verarbeitet Justin all diese positiven Emotionen. Und: Er wolle weiterhin Musik machen, die dieses Glück repräsentiert.

Früher fühlte sich der Frauenschwarm allerdings komplett anders. "In der Vergangenheit war ich so in der Negativität gefangen, dass ich die kleinen Dinge nicht genießen konnte", erklärte der Superstar. Mithilfe von Drogen habe er versucht, seine Probleme zu bewältigen. Jetzt sei alles besser und er freue sich auf das Gute, das noch auf ihn warte.

Xavier Collin/Image Press Agency Sänger Justin Bieber und Ehefrau Hailey Baldwin im Januar 2020

Anzeige

MEGA Sänger Justin Bieber und Ehefrau Hailey Baldwin im September 2018

Anzeige

Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA Sänger Justin Bieber und Ehefrau Hailey Baldwin im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de