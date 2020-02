Ciara (34) wird in wenigen Monaten zum dritten Mal Mutter. Diese tolle Nachricht verkündete die US-Sängerin Ende Januar überglücklich im Netz – und präsentierte wenig später ihren Babybauch erstmals auf einem roten Teppich. Was die "Like A Boy"-Interpretin ihren Fans jedoch noch schuldig blieb, war ein direkter Blick auf ihre nackte Kugel. Das holte Ciara jetzt aber mit einem Posting nach – und ihre Follower feiern sie dafür!

Auf einem neuen Intagram-Bild, das von ihrem Ehemann Russell Wilson (31) aufgenommen wurde, posiert die werdende Mutter bei strahlendem Sonnenschein nur mit einem weißen Bikini bekleidet vor einem Pool. Der knappe Stoff gewährt einen freien Blick auf Ciaras nackten Babybauch, der mittlerweile ziemlich rund ist. Ein leichter Cardigan und ein Hut machten den sommerlichen All-White-Look perfekt.

Ciaras Community freut sich über das Foto: Innerhalb weniger Stunden bekam die 34-Jährige bereits mehr als 635.000 "Gefällt mir"-Angaben für ihr Posting. "Ich liebe deinen Babybauch" oder "Wenn ich doch nur so aussehen würde, wenn ich zum dritten Mal schwanger wäre. Du bist die Perfektion!", zeigten sich beispielsweise zwei Nutzer sehr begeistert.

