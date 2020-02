Carina Spack musste einen schmerzenden Entschluss treffen: Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin hat ihren Hund abgegeben – nach gerade einmal drei Tagen! Stolz wie Oskar verkündete Carina erst vor Kurzem, dass sie und ihr Freund Serkan Yavuz (26) tierischen Nachwuchs bekommen. Doch das flauschige Familienglück war nur von sehr kurzer Dauer: Schweren Herzens hat das Paar beschlossen, den Mini-Vierbeiner wieder zurückzugeben.

"Es war mir eine Ehre, für kurze Zeit deine Mami gewesen sein zu dürfen", schrieb die Blondine in einem Instagram-Posting. Mogli werde ihr unglaublich fehlen – doch es sei die richtige Entscheidung. "Wir haben uns so entschieden, da er noch sehr klein ist und sich so ohne großen eigenen Herzschmerz wieder an sein hoffentlich endgültiges Zuhause gewöhnen kann." Außerdem betonte die Recklinghausenerin: "Wir haben definitiv zu voreilig gehandelt und deshalb den Rat an euch: Macht euch bitte vorher Gedanken, wenn ich euch ein Tier holt. Es ist ein Lebewesen und kein Gegenstand und auch Tiere haben ein kleines Herzchen, auf das man aufpassen muss."

Zum Abschied teilte Carina etliche Schnappschüsse ihrer XXS-Fellnase und warnte ihre Community abschließend vor, sich vorerst etwas zurückzuziehen. "Die nächsten Tage werden um mich jetzt bestimmt ruhiger, aber ich verspreche euch, ich bin bald wieder zurück", erläuterte das einstige Bachelor-Babe.

Instagram / carina_spack Serkan Yavuz und Hund Mogli, Februar 2020

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack mit Welpe Mogli im Februar 2020

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack mit Welpe Mogli, Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de