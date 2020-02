Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer leicht! Das hat Schauspielerin Charlize Theron (44) am eigenen Leib erfahren – auch wenn ihr das zunächst niemand glauben mag. Denn in der Öffentlichkeit liefert die Blondine stets perfekte Auftritte ab und ist seit über zwei Jahrzehnten ein gefragter Hollywood-Star. Dass es für die alleinerziehende Mutter manchmal aber schwierig ist, vor der Kamera zu glänzen und gleichzeitig ihre zwei Kinder zu erziehen, hat sie nun in einem Interview zugegeben.

Die beiden Adoptivkinder Jackson (7) und August (3) fordern die Oscar-Preisträgerin täglich. "Ich war nie besonders geduldig – aber mit Kindern lernst du, dass Geduld essenziell ist", sagte sie im Gespräch mit dem Magazin Bunte. Das Härteste sei für sie gewesen, mit dem enormen Schlafentzug zurechtzukommen. Außerdem habe sie mit Depressionen zu kämpfen gehabt, nachdem sie für den Film "Tully" viel Gewicht zulegen musste. Sich alleine um beide Kinder zu kümmern und zeitgleich den Druck zu haben, Körpergewicht zu verlieren und in Form zu kommen, sei für sie unglaublich hart gewesen.

Die letzte längere Beziehung führte Charlize mit ihrem Schauspielkollegen Stuart Townsend (46), den sie 2009 nach neun Jahren verließ. Dass sie momentan alleinerziehend ist, mache ihr aber nichts aus. "Ich bin sehr stolz, die Single-Mutter von zwei wunderbaren Kinder zu sein", betonte die Hollywood-Schönheit.

