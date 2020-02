Na, wenn das kein Blickfang ist! Model Chrissy Teigen (34) ist bekannt dafür, in den sozialen Netzwerken immer wieder gern einen witzigen Schnappschuss zu posten. Diesmal belustigt sie ihre Fans mit einem Foto von ihrem Allerwertesten, den sie in die Kamera reckt. Dabei schaut sie verrucht in die Kamera, doch wer jetzt mit einem sexy Foto rechnet, könnte enttäuscht werden.

Auf einem aktuellen Instagram-Bild prangt nämlich das Gesicht ihres Mannes John Legend (41) auf ihrem Po. Umrahmt von einem großen Herzen grinst der Musiker von beiden Pobacken zum Beobachter. Stolz präsentiert Chrissy die doch sehr gewöhnungsbedürftige John-Legend-Leggins. "Wir bekommen wirklich schräge Sachen nach Hause geschickt", schrieb die Hobbyköchin, die scheinbar selbst sehr belustigt von dem neuen Kleidungsstück ist, zu dem Foto.

Die Fans von Chrissy sind begeistert von dem Post. Ein paar von Ihnen haben sogar einen Verbesserungsvorschlag. "Ich wünschte, ich hätte die, aber mit deinem Gesicht darauf", heißt es immer wieder in den Kommentaren. Bleibt abzuwarten, ob das Model ihre Community mit einer Leggins überrascht, auf der man sie dann bestaunen kann.

Instagram / chrissyteigen Stolz präsentiert Model Chrissy Teigen eine Leggings, mit dem Gesicht ihres Mannes darauf

ActionPress/imageSPACE Chrissy Teigen auf der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend

