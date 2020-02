Cathy Hummels (32) begeisterte ihre Fans neulich mit einem freizügigen Foto: Die Moderatorin zeigte sich am Strand auf Phuket im Bikini und gewährte damit freie Sicht auf ihren durchtrainierten Traumkörper. Die Frau von Profi-Kicker Mats Hummels (31) hatte sich in den vergangenen Monaten ein Sixpack angesportelt. Generell scheint Cathy im Netz aktuell nicht mit ihren Reizen geizen zu wollen. Auf einem anderen Bild erhascht ihre Community doch glatt einen Blick auf ihren BH – Cathy nimmt es mit Humor.

"Das Foto finde ich farblich so toll, dass ich gesagt habe: einen Post wert, auch mit unschönem BH-Blitzi", witzelt die Mutter von Ludwig Hummels (2) auf Instagram. Dazu postet Cathy einen Schnappschuss von sich in einem orangen Overall mit tiefem Ausschnitt. Um das Dekolleté ein wenig zu entschärfen, platziert die Münchnerin ihren Zopf vor ihren Brüsten. Nur den BH versteckt sie nicht.

Nach den eher aufreizenden Postings hat sich die Designerin bei ihrem neuesten Beitrag für etwas mehr Stoff entschieden. In einem lässigen bunten Strandkleid lächelt Cathy entspannt im Sand.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Netz-Star

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Thailand

