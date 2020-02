Der Singer-Songwriter Lewis Capaldi (23) feiert derzeit mit seiner Musik große Erfolge und ist trotzdem so bodenständig wie vor seinem Durchbruch. Mit seinem Debüt-Album "Divinely Uninspired to a Hellish Extent" schaffte es der Schotte hierzulande auf Platz sieben der Charts, in seiner Heimat ist er sogar Nummer eins. Die Platte wurde mittlerweile mit Doppelplatin ausgezeichnet. Bei den Brit Awards am Dienstag erlebte der 23-Jährige einen weiteren Triumph. Als einziger Künstler nahm er zwei Trophäen mit nach Hause. Obwohl Lewis kein Unbekannter mehr im Musik-Business ist, wohnt er immer noch bei seinen Eltern.

Auf sagenhafte acht Millionen Britische Pfund wird sein Marktwert geschätzt, wie Daily Mail jetzt berichtet. In einem neuen YouTube-Video verrät der "Someone You Loved"-Interpret, dass er nicht vorhabe, aus seinem Kinderzimmer im schottischen Bathgate auszuziehen. Während er in dem Clip auf seinem Bett liegt, auf dem er etliche Songs geschrieben haben soll, gibt er scherzend preis: "Ich hatte viele heiße Nächte in diesem Bett. Einmal habe ich die gesamte Der Herr der Ringe-Reihe angeschaut, war tagelang hier drinnen und öffnete nie ein Fenster!"

In einem Interview mit Daily Star offenbarte Lewis, wieso er weiter bei seiner Familie in bescheidenen Verhältnissen leben möchte: Er investiere lieber in Nahrung statt in Miete. "Ich gebe mein ganzes Geld nur für Essen aus, weil ich nicht anders kann. Und das zeigt sich an meinem Bauch. Er wird jeden Tag größer!"

Getty Images Lewis Capaldi bei den Brit Awards 2020

Instagram / lewiscapaldi Lewis Capaldi im November 2019

Instagram / lewiscapaldi Lewis Capaldi in seinem Elternhaus

