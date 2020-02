Am vergangenen Freitag war es endlich so weit – den 14 tanzwütigen Promis wurden ihre Partner in der großen Kennenlern-Show von Let's Dance zugeteilt. Nach Schützlingen wie Lars Riedel (52), Jörg Draeger (74) oder Chakall schwebt Profitänzerin Marta Arndt (30) in diesem Jahr mit Schauspieler Martin Klempnow (46) übers Parkett. Promiflash traf die beiden am Freitag nach der Sendung und hakte mal genauer nach: Wie zufrieden ist Marta mit ihrem neuen mehr oder weniger begabten Promi-Tänzer?

Im Gespräch mit Promiflash zeigten sich beide sehr zufrieden mit dem jeweils anderen. "Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr lustig im Training. Aber ich muss sagen, Martin muss sich auf jeden Fall anstrengen", teilte die 30-Jährige ihre Gedanken zu ihrem neuen Tanz-Schützling. Der Dennis-aus-Hürth-Darsteller konnte seinem "Let's Dance"-Coach da nur beipflichten.

Die Chemie der zwei stimmte aber von Anfang an, haben sich Marta und Martin schon im Gruppen-Training prima verstanden. Für die mehrfache Weltmeisterin will der Comedian einfach nur Vollgas geben. "Das Talent ist vielleicht nicht so da, aber einfach umsetzen, das, was Marta sagt, dann werde ich das schon machen", erklärte er ziemlich zuversichtlich im Promiflash-Interview.

Getty Images Jörg Draeger und Marta Arndt bei "Let's Dance" 2017

Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Martin Klempnow, Marta Arndt und Victoria Swarowski bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Getty Images Martin Klempnow und Marta Arndt bei "Let's Dance" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de