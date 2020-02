Wer tanzt wohl mit wem? Es dürfte keine Frage geben, die Let's Dance-Fans heute mehr interessieren dürfte. Heute fand der Auftakt zur 13. Staffel der Tanz-Show statt. In der Kennenlernshow traten die 14 Kandidaten und Profitänzer zunächst in fünf Gruppentänzen auf. Am Ende der heutigen Sendung wurden die Promis an ihre Profis verteilt und nun stehen endlich die Paarungen fest!

Und über die finale Entscheidung wird sich eine Kandidatin wohl besonders freuen: Laura Müller (19)! Die Freundin von Michael Wendler (47) bekam ihren Wunschpartner Christian Polanc (41) zugeteilt. Aber auch die anderen Damen waren glücklich über ihre Partner: Ulrike von der Groeben (62) darf an der Seite von Valentin Lusin (32) das Parkett unsicher machen. Loiza Lamers (25) bekam Andrzej Cibis (32) zur Seite gestellt. Steffi Jones (47) und Robert Beitsch (28) bilden ebenfalls eine Paarung sowie Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32). Sabrina Setlur (46) will zusammen mit Nikita Kuzmin (22) die Show rocken.

Und wie sieht es bei den Männern aus? Tijan Njie tanzt zusammen mit Kathrin Menzinger (31). John Kelly (52) wurde Regina Luca (31) zugeteilt und Moritz Hans wird mit Renata Lusin (32) das Tanzbein schwingen. Ailton (46) tanzt mit Isabel Edvardsson (37), Martin Klempnow (46) mit Marta Arndt (30) und Luca Hänni (25) mit Christina Luft (30). Sükrü Pehlivans (47) Tanzpartnerin ist Neuzugang Alona Uehlin (30).

Eine besondere Regelung gab es für Massimo Sinató (39). Da er zusammen mit Ekaterina Leonova (32) im vergangenen Sommer die "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" gewonnen hatte, durfte er sich seine Partnerin selbst aussuchen. Und er entschied sich für: Lili-Paul Roncalli.

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müllers "Let's Dance"-Look 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius TVNOW / Stefan Gregorowius; TVNOW / Stefan Gregorowius Collage: Moritz Hans, John Kelly und Sükrü Pehlivan als Kandidaten bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Tijan Njie, Kandidat bei "Let's Dance" 2020

TV NOW Massimo Sinató, Profitänzer



