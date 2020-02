In diesem Jahr können sich die Bachelor-Fans schon einige Tage früher als sonst über das Finale der Kuppelshow freuen. In zwei Wochen wird es endlich so weit sein: Dann vergibt TV-Junggeselle Sebastian Preuss (29) seine allerletzte Rose. Im Gegensatz zu den vorherigen Staffeln wird es dieses Mal allerdings eine Final-Neuerung geben: Die letzte Episode ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung online abrufbar – hat das etwas mit den abfallenden Quoten zu tun?

Schon seit Längerem ist es üblich, dass die Zuschauer eine Woche vor der Fernseh-Ausstrahlung auf TVNow sehen können, wen der Bachelor nach Hause schickt. Nur beim Finale gab es bislang eine Ausnahme: Dieses ließ sich lediglich vier Tage früher streamen. Wie RTL jetzt via Instagram bekannt gab, soll sich das in diesem Jahr aber ändern. "Wer bekommt die letzte Rose in Mexiko? Das Bachelor-Finale schon ab Mittwoch bei TVNow sehen", heißt es da. Bei vielen Fans kommt diese Neuerung allerdings nicht gut an. "Dann kann ja lange genug gespoilert werden" oder "Ganz toll, damit es dann schon die ganze Welt weiß, die es noch nicht im normalen Fernsehen gesehen hat", ärgern sich die User in den Kommentaren.

Doch woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Möglicherweise schalten am Mittwochabend im regulären TV-Programm nicht genug Leute ein. Die Quoten für Basti und seine Rosenladys sind jedenfalls alles andere als gut. In dieser Staffel fuhr die Show sogar die miesesten Einschaltquoten aller Zeiten ein. Ein bisschen Spannung dürfte den Fans in der aktuellen Staffel trotzdem erhalten bleiben. Denn: Ob aus Basti und seiner Traumfrau tatsächlich ein Paar geworden ist, erfahren die Zuschauer erst beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig (56) – und wann das zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt!

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss mit seinen Bachelor-Girls

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss

TVNOW Sebastian Preuss und Wioleta Psiuk während ihres Homedates bei "Der Bachelor"

