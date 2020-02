Traurige Nachrichten von Greta Thunberg (17)! Die gebürtige Schwedin sorgte in den vergangenen Wochen und Monaten hauptsächlich durch ihr Engagement in Sachen Klimaschutz für Schlagzeilen. Doch ihr aktueller Post auf Social Media ist privater Natur. Es gab einen Todesfall in ihrer Familie: Mit rührenden Worten gab die junge Aktivistin nun bekannt, dass ihr Opa am Montag im Alter von 94 Jahren verstorben ist.

"Gestern ist mein Großvater Olof Thunberg verstorben. Er stand kurz vor seinem 95. Geburtstag", schrieb die 17-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Account und teilte dazu eine Reihe von Fotos, die sie zusammen mit ihrem Opa zeigen. Er sei einer der nettesten Menschen gewesen, die sie je kennengelernt habe. "Wir vermissen ihn schrecklich", offenbarte sie weiter.

Olof war nicht nur Gretas Großvater, sondern eine schwedische Berühmtheit. In seiner Heimat war er vor allem als Schauspieler und Synchronsprecher bekannt. Sein größter internationaler Erfolg war das Drama "Licht im Winter" aus den Sechzigern.

Getty Images Greta Thunberg in Stockholm 2020

ActionPress Greta Thunberg, 2019, Turin

Getty Images Greta Thunberg, Klimaaktivistin



