Pete Davidson (26) plaudert unerwartet offen über seine Verflossene! Der Komiker hatte mit seiner Blitz-Verlobung mit der Sängerin Ariana Grande (26) im Juni 2018 für Schlagzeilen gesorgt. Nur wenige Monate, nachdem ihre Beziehung zu dem Rapper Mac Miller (✝26) in die Brüche gegangen war, hielt er um ihre Hand an. Ihre Liaison dauerte nur einen Sommer lang. Nach dem Tod ihres Ex-Freundes im September 2018 beendete die "Thank U, Next"-Interpretin ihre Beziehung zu Pete. Der "Saturday Night Live"-Star verkündet nun, dass er nach Macs Tod bereits damit gerechnet habe.

In einem YouTube-Interview mit dem Rapper Charlamage Tha God schildert der Comedian die Beziehungssituation nach Macs Überdosis: "Ich wusste ziemlich genau, dass es danach vorbei sein würde", erklärt der 26-Jährige. Es sei schrecklich gewesen und er habe sich Arianas Situation nicht wirklich vorstellen können. "Alles, was ich weiß, ist, dass sie ihn wirklich geliebt hat und keine Show oder so gemacht hat. Das wurde aufgebauscht. Gebete an seine Familie und all seine Freunde.“

Pete habe versucht, seiner Freundin den Rücken zu stärken: "Ich sagte 'Hör' zu, ich werde da sein. Tu', was auch immer du tun musst. Ich werde da sein. Ich werde da sein, solange du willst, dass ich da bin.'" Ariana äußerte damals als Trennungsgrund, dass sie sich so kurz nach Macs Tod nicht ewig binden könne und sie sich viel zu schnell mit Pete verlobt habe.

Getty Images Mac Miller und Ariana Grande im Juni 2017 in Manchester

Getty Images Mac Miller im Oktober 2017 in Los Angeles

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018 in New York

