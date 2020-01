Demi Lovato (27) wird bei den Grammy Awards einen ganz intimen Song performen! Die weltberühmte Preisverleihung findet am kommenden Sonntag zum 62. Mal im Staples Center in Los Angeles statt. Der Sängerin wird die Ehre zuteil, an diesem Abend auf der großen Bühne aufzutreten. Und dafür hat sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Demi greift auf eine Ballade zurück, hinter der eine bewegende Geschichte steckt!

Wie TMZ berichtet, wird Demi ein komplett neues Stück präsentieren, das mit ihrer Drogenüberdosis 2018 zusammenhängt. Nur vier Tage vor dem fatalen Zwischenfall schrieb und nahm sie das Stück auf. Damals schwor sie sich – als sie noch im Krankenhaus lag – dass es das erste Lied sein werde, das sie öffentlich singen würde. Tatsächlich sind die Grammys Demis erster Auftritt nach ihrem Klinikaufenthalt. Nach Angaben des Mediums geht es in den Lyrics um ihren seelischen Zustand vor der Überdosis.

Im Juli 2018 hatte Demi alle mit ihrem Zusammenbruch geschockt. Sie musste damals von Notärzten behandelt werden und hatte sich danach in einen Entzug begeben, um gegen ihre Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. Ende Dezember hatte Demi mit einem neuen Tattoo einen Meilenstein gefeiert – sie war zu dem Zeitpunkt über ein Jahr clean!

Getty Images Demi Lovato im November 2019

Getty Images Sängerin Demi Lovato

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

