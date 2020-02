Anne Wünsche (28) macht mitten im heftigen Online-Zoff mit ihrem Ex Henning Merten und dessen neuer Partnerin Denise Kappès (29) ein überraschendes Geständnis! Am vergangenen Dienstag eskalierte der Streit zwischen ihr und Henning – die beiden warfen sich via Social Media gegenseitig Anschuldigungen an den Kopf. Denn aktuell werden sie sich nicht darüber einig, wie sie den Umgang mit ihren gemeinsamen Kindern Juna und Miley regeln sollen. Im Zuge dessen thematisierte Hennings Freundin Denise diverse Aspekte aus dem Privatleben der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, beispielsweise die Party-Vorlieben der 28-Jährigen. Daraufhin wollte Anne weiteren Offenbarungen vorbeugen und verriet: Sie war von einer früheren Affäre schwanger!

Mitten im Sorgerechts-Beef mit Henning und Denise teilte Anne ein Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem ein Tattoo unterhalb ihrer Brust zu sehen ist: Drei Herzen, von denen zwei schwarz ausgefüllt sind, prangen dort auf ihrer Haut. Dazu schrieb Anne: "Und bevor sie zuerst kommt: Ja, ich war schwanger von meiner Affäre!" In diesem Zusammenhang ließe sich das Tattoo-Motiv so verstehen: Die zwei ausgefüllten Herzen stehen für Juna und Miley, das leere Herz für das ungeborene Kind. Offenbar hatte der einstige BTN-Star Angst davor, sein Ex und dessen Neue könnten diese Information gegen sie verwenden – und plauderte dieses bislang gehütete Geheimnis selbst aus.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte Anne völlig überraschend offenbart, noch während ihrer Beziehung mit Henning eine Affäre gehabt zu haben. "Ich selber hatte nicht die Eier in der Hose, um die Beziehung vorzeitig zu beenden. Ich war untreu", eröffnete sie ihren Followern damals in ihrer Instagram-Story. Ob sie von dieser Liaison schwanger wurde, ist bisher unklar. Die TV-Darstellerin äußerte sich dazu nicht weiter.

Promiflash Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Herz-Tattoo

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Netz-Star

