Diese werdende Mama plagt die Ungeduld! Christin Kaeber befindet sich aktuell in den letzten Zügen ihrer ersten Schwangerschaft. Seit der Verkündung der frohen Botschaft im Oktober hielt die Schwester von Liz Kaeber (27) ihre Follower mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. In den vergangenen Tagen herrschte auf dem Social-Media-Profil der Influencerin Funkstille – für ihre Follower ein Grund, über eine bereits stattgefundene Geburt zu spekulieren. Dem ist aber noch nicht so, wie Christin nun höchstpersönlich erklärt.

In neuen Instagram-Storys macht die Polizistin deutlich: Sie leide unter großem Druck, da seit Beginn ihrer Schwangerschaft immer gesagt worden sei, dass die Entbindung früher stattfinden werde. "Sie ist deutlich weiter als das meiner Schwangerschaftswoche entspricht. Es ist ein sehr großes Kind und aus diesem Grund wird sie eher kommen", hätten Christins Ärzte behauptet. Deshalb habe sie sich schon früh darauf eingestellt, niemals ihren errechneten Geburtstermin zu erreichen, geschweige denn, diesen überhaupt zu überschreiten.

Inzwischen ist die Survivor-Teilnehmerin von 2019 in ihrer 41. Schwangerschaftswoche angelangt – für Christin ein Grund zur Verzweiflung! "So kam es, dass ich schon ab Mitte Februar den Geburtstermin gefühlt überschritten hatte. [...] Mit dem Annähern des Geburtstermins wuchs natürlich die Ungeduld und man hat sich selber die Frage gestellt: 'Woran liegt das? Warum kommt sie jetzt nicht?'" Bleibt also abzuwarten, wann die Web-Beauty endlich positive Neuigkeiten teilt.

Instagram / christinkaeber Christin und Liz Kaeber

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons in der 40. Schwangerschaftswoche

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, TV-Star

