In dieser Folge von Germany's next Topmodel flossen wieder zahlreiche Tränen. Erst wurden Heidi Klums (46) Mädchen beim Umstyling neue Looks verpasst, dann mussten sie diese auch gleich beim Sedcard-Shooting in Szene setzen. Fotograf und Gastjuror Christian Anwander ließ dabei nicht an allen Kandidatinnen ein gutes Haar. Auch bei den Leistungen der Mädels auf dem Catwalk übte der Österreicher ordentlich Kritik. Doch keine Entscheidung ohne Heidi!

Die Show-Chefin ist krank geworden und konnte daher nicht beim Entscheidungs-Walk dabei sein. Heidi hatte schon im Verlauf der Sendung über Fieber und Halsschmerzen geklagt. "Ich bin krank. Ich bin voll erkältet. Ich war schon das ganze Wochenende im Bett", erklärte sie im Gespräch mit Christian. Die 46-Jährige hat sich einen Parasiten eingefangen und musste daraufhin von dem Fotografen vertreten werden. Trotz seiner harten Kritik an den Leistungen einiger Mädels, ließ er alle Kandidatinnen in die nächste Runde: "Ich möchte die Verantwortung nicht tragen, eine von euch nach Hause zu schicken. Das möchte ich der Heidi überlassen." Ohne die Model-Mama ist wohl eben keine Entscheidung möglich.

Zwar können Heidis Schützlinge mindestens eine Woche länger in Los Angeles bleiben, doch fünf Wackelkandidatinnen müssen sich nächste Woche in einem Shoot-Out stellen. Vor allem für zwei Kandidatinnen könnte es dabei eng werden: Bei Curvy-Model Johanna lief diese Woche das Sedcard-Shooting eher weniger gut. "Wir haben viel probiert. Da kommt nicht mehr", reflektierte der Fotograf. Auch Maribel konnte Christian nicht von sich überzeugen: "In meinen Augen bist du einfach kein Model."

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020 in Beverly Hills

KAT / MEGA "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Johanna im Dezember 2019 in Los Angeles

Instagram / maribeltodt GNTM-Kandidatin Maribel

