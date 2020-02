Bei Daniela Katzenberger (33) geht es bergab – und zwar auf der Waage! Dass sich die Reality-TV-Darstellerin für Fitness begeistert, ist längst kein Geheimnis mehr. Die Frau von Lucas Cordalis (52) teilt mit ihren Followern regelmäßig Sport-Updates und gewährt dabei Einblicke in ihr schweißtreibendes Training im Fitnessstudio. Zum Jahresbeginn hatte sie sich außerdem vorgenommen, abzuspecken. Nun meldet sich die Blondine mit erfreulichen Neuigkeiten: Danis Neujahrsvorsatz läuft wie am Schnürchen!

In einer Frage- und Antwortrunde mit Daniela in ihrer Instagram-Story will ein User wissen, wie viel die 33-Jährige seit Januar abgenommen habe. Die Antwort liefert die Mutter von Sophia Cordalis (4) prompt: "Fast fünf Kilogramm", erzählt sie. Dabei scheint sich vor allem viel in Danis Körpermitte getan zu haben – die Influencerin zeigt in dem Beitrag stolz ihren flachen Bauch!

Für die Body-Transformation ist wohl nicht zuletzt auch Danielas Gatte Lucas verantwortlich: Erst letzten Monat hatte der Schlagerstar seine Auserwählte tatkräftig beim Sport unterstützt! Würdet ihr euch über weitere Kilo-Updates freuen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Autorin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Dezemver 2019

