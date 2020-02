Zuckersüßes Baby-Update von Teddi Mellencamp Arroyave (38)! Die Real Housewives of Beverly Hills-Beauty hieß am Dienstag den neuesten Familienzuwachs willkommen: Die Blondine brachte eine kleine Tochter zur Welt. Ihre zwei Kids Slate und Cruz hat sie damit zu großen Geschwistern gemacht. Das erste überglückliche Foto mit ihrem kleinen Engel auf dem Arm und Ehemann Edwin an ihrer Seite hat Teddi bereits im Netz gepostet. Jetzt dürfen sich die Fans auf ein weiteres Update freuen: den Namen des Mädchens!

Den hat Teddi jetzt auf ihrem Instagram-Account verraten: "Dove Mellencamp Arroyave", verkündete die Reality-TV-Bekanntheit zu einer zuckersüßen Nahaufnahme ihrer Tochter, die darauf fest in ein Tuch gepuckt ist und schläft. Und nicht nur den Namen offenbarte die 38-Jährige, sondern auch weitere Geburtsdetails. Dove kam mit 49 Zentimetern und 2948 Gramm zur Welt. Der genaue Geburtszeitpunkt war am 5:59 Uhr am 25.02.2020.

Ein weiteres Highlight der nun fünfköpfigen Familie: das erste Aufeinandertreffen von Dove mit ihren großen Geschwistern Slate und Cruz. Vor allem der fünfjährige Cruz war hin und weg von seiner kleinen Schwester – und wollte ihr gleich ein Küsschen auf die Lippen geben.

