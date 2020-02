Im September 2019 enthüllte Teddi Mellencamp (38) überraschend die frohe Botschaft, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Sechs Monate später, am 25. Februar verkündete sie dann: Es ist so weit, das Baby ist da! Der Real Housewives of Beverly Hills-Star hat ein kleines Mädchen auf die Welt gebracht. Nur einen Tag später teilt sie nun das erste Foto ihres Nachwuchses.

Die Berufs-Hausfrau veröffentlichte ein Foto von sich und ihrem Mann Edwin Arroyave auf Instagram. Darauf hält das Paar ganz entzückt ihren knuffigen Wonneproppen in dem Armen. Sie kommentierte ihren Post mit den Worten: "Weißt du was meine Kleine? Du hast uns jetzt an der Backe, weil wir dich nämlich über alles lieben." Der Name des Promi-Sprösslings ist bisher aber noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Für die Fitness-Influencerin ist es bereits Baby Nummer drei. Allerdings ist das jüngste Familienmitglied ein ganz besonderer Glücksfall. Die TV-Persönlichkeit hatte nämlich bei ihren Kindern Slate und Cruz Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Nur mittels einer künstlichen Befruchtung konnte sie die beiden bekommen.

