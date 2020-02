Gerade erst sind das Model Gigi Hadid (24) und der Sänger Zayn Malik (27) wieder zusammengekommen, da verteidigt sie ihn schon wie eine Löwin! Im vergangenen Januar mussten die Fans der beiden traurige Nachrichten verkraften – das On-Off-Pärchen hatte sich ein zweites Mal getrennt. Pünktlich zum Valentinstag haben die beiden jedoch wieder zueinander gefunden. Und gerade das Model zeigt nun bei einem Streit zwischen Zayn und dem Youtuber Jake Paul (23), dass sie zu ihrem Mann steht – komme was wolle.

Nachdem Zayn und Jake sich wohl in Las Vegas bei einem Event über den Weg gelaufen waren, beleidigte der YouTuber den Musiker daraufhin auf Twitter. In dem Post warf er Zayn Arroganz vor, da der ihm wohl gesagt haben solle "die Klappe zu halten". "Zayn, ich weiß, dass du das liest... sei nicht sauer, nur weil du einsam und allein in deinem riesigen Hotelzimmer sitzt", pöbelte Jake auf Twitter weiter. Diesen fiesen Kommentar ließ Freundin Gigi nicht lange auf sich sitzen und konterte: "Lol, nur weil er keine Lust hatte, mit dir und deinen peinlichen Youtube-Groupies abzuhängen... alleine zu Hause, wie ein mächtiger König, weil er mich hat. Deine irrelevante Meinung interessiert hier niemanden. Geh einfach schlafen..." Und das sollte gesessen haben, denn der Youtuber löschte den Twitter-Kommentar daraufhin sofort.

Dass das Model als Zayns Freundin so reagiert, ist keine Überraschung. Denn sie verteidige häufig die Menschen, die sie liebe, verriet ein Insider HollywoodLife. Sie beschützt stets die ihr Nahestehenden. "Sie ist niemand, mit dem du dich gerne anlegen möchtest, denn sie hat einfach Charakter, und sie ist sehr schlau", offenbarte er weiter. Und wer sich mit ihrem Mann anlege, der lege sich eben auch mit ihr an.

Splash News Model Gigi Hadid und Sänger Zayn Malik im Januar 2020

Candid Gigi Hadid bei Zayn Maliks Geburtstagsfeier

Splash News Model Gigi Hadid und Sänger Zayn Malik im Januar 2020

