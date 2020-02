Auch in diesem Jahr werden wieder die Academy of Country Music Awards verliehen. Bereits zum 55. Mal werden dabei die aufstrebenden Talente und größten Namen der Country-Musik präsentiert und geehrt. Neben Stars wie Kelly Clarkson (37), Miranda Lambert (36) und Taylor Swift (30) könnte sich vielleicht auch Justin Bieber (25) in die Liste der Gewinner einreihen: Der Sänger wurde in insgesamt vier Kategorien nominiert!

Am vergangenen Donnerstag wurden die Nominierungen der Preisverleihung bekannt gegeben. Laut Daily Mail ist der 25-Jährige für den Song "10.000" mit Dan + Shay viermal nominiert worden: In den Kategorien "Video des Jahres", "Musikevent des Jahres" und "Song des Jahres" – wobei der "Yummy"-Interpret in letzterer gleich doppelt nominiert wurde, nämlich für seine Künstler- und Songwriter-Credits. Im Oktober war das Lied veröffentlicht worden und konnte sich 20 Wochen auf Platz eins der Hot Country Song-Charts halten.

Die Show wird am fünften April live aus der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas übertragen. Zum ersten Mal wird der amtierende ACM-Entertainer und 15-fache Award-Gewinner Keith Urban (52) die Veranstaltung moderieren. Die Country-Sängerin Lauren Alaina wird dabei als offizielle Backstage-Reporterin hinter der Bühne zu sehen sein.

Getty Images Justin Bieber bei der Premiere von "Justin Bieber: Seasons"

Anzeige

Getty Images Dan Smyers und Shay Mooney von Dan + Shay

Anzeige

Getty Images Keith Urban bei einem Auftritt 2019

Anzeige

Wie gefällt euch der Song von Justin Bieber und Dan + Shay? Er gefällt mir richtig gut! Das ist nicht mein Geschmack. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de