Da ist das schmucke Teil ja endlich! Miranda Lambert (35) sorgte Mitte Februar für eine riesige Überraschung: Nach nur wenigen Monaten Beziehung gab sie ganz ohne Vorwarnung bekannt, ihren Freund Brendan McLoughlin geheiratet zu haben. Mit süßen Instagram-Schnappschüssen im Hochzeits-Outfit gab sie ihren Followern traumhafte Einblicke in die vermutlich schönsten Stunden ihres Lebens. Doch auch nachdem das Brautkleid enthüllt worden war, mussten Fans auf ein anderes Detail noch weiter warten: Der Verlobungsring, den Miranda vor dem Jawort bekommen hatte, blieb bislang ein Geheimnis!

Bei ihrem ersten gemeinsamen Red Carpet-Auftritt war jetzt Schluss mit dem Versteckspiel! Miranda und Brendan erschienen am Sonntag schick angezogen, bis über beide Ohren strahlend und ganz verliebt bei den Academy of Country Music Awards. Dabei war nicht nur das neongrüne Kleid der Sängerin ein absoluter Hingucker – auch der dicke, diamantenbesetzte Klunker an ihrem Finger wurde von den Fotografen ganz genau ins Visier genommen!

Das Liebesglück schien den Turteltauben an diesem Abend wahrlich ins Gesicht geschrieben. Wie ernst es den beiden miteinander ist, bekräftigte vor Kurzem auch ein Freund der Blondine gegenüber ET: "Wir haben sie nie zuvor so glücklich gesehen und sind uns sicher, dass sie den Richtigen gefunden hat." Sogar über Nachwuchs soll das Duo demnach schon nachdenken.

MEGA Miranda Lamberts Verlobungsring

Jeffrey Mayer/JTMPhotos, Int'l. / MEGA Miranda Lambert und Brendan McLoughlin im April 2019

Instagram / mirandalambert Brendan Mcloughlin und Country-Sängerin Miranda Lambert

