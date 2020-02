Bei Germany's next Topmodel-Kandidatin Mareike Lerch stimmt zurzeit einfach alles. In der Sendung bekommt die Berlinerin regelmäßig Lob von Heidi Klum (46) und ihren Gastjuroren – und privat ist sie glücklich mit Partner Philipp Herder liiert. Das Paar verlobte sich erst vor wenigen Wochen nach nur zweieinhalb Monaten Beziehung. Gegenüber Promiflash plaudert Mareike nun aus: Sie hat ihr Herzblatt während ihrer GNTM-Zeit lieben gelernt.

"Witzigerweise habe ich meinen Verlobten erst während der Teilnahme bei GNTM – in der ersten Drehpause – kennengelernt", erzählt Mareike. Die Kandidatinnen haben ab und zu freie Zeiten, in denen sie nach Hause fliegen dürfen, beispielsweise über Weihnachten. Von Beginn ihrer Beziehung an unterstütze Philipp seine Verlobte bei ihrer Reise in der Castingshow und baue sie auch in Momenten auf, in denen sie etwas niedergeschlagen oder gestresst sei. "Ging alles recht schnell mit uns, aber wenn man seinen Seelenverwandten trifft, lässt man den besser nicht weiterziehen", resümiert die Sängerin der Band Grossraum Indie Fresse.

Gerade zum Beziehungsanfang war und ist die räumliche Trennung natürlich eine besondere Herausforderung für die beiden. "Ich vermisse ihn schon sehr", offenbart Mareike bei Promiflash, fügt aber hinzu: "Seit unserer Verlobung am 31.12. ist es aber irgendwie auch wieder leichter geworden, weil wir trotz der recht frischen Beziehung beide wissen, dass wir den Rest unseres Lebens miteinander verbringen möchten."

Instagram / internetxdoll Model Mareike Lerch mit ihrem Verlobten Philipp

Instagram / _herder_ GNTM-Kandidatin Mareike und ihr Verlobter Philipp

Instagram / _herder_ Philipp Herder und GNTM-Kandidatin Mareike Lerch

