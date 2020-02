Eva Mendes (45) hofft auf eine Reunion mit ihrem Film-Kollegen Will Smith (51)! Ihr gemeinsamer Streifen "Hitch – Der Date Doktor" war 2005 ein internationaler Kino-Erfolg, der allein in den USA knapp 180 Millionen Dollar einspielte. 15 Jahre nach dem Mega-Kassenerfolg hat die Partnerin von Ryan Gosling (39) am vergangenen Wochenende bei der Konferenz Create & Cultivate in Los Angeles durchblicken lassen: Sie hätte riesige Lust auf ein Sequel der romantischen Komödie!

"Wissen Sie was? Es ist Zeit für Hitch 2. Will, lass es uns tun – Hitch 2!", sagte Eva auf der Veranstaltung gegenüber dem Magazin Entertainment Tonight. "Er würde in der Welt mit all diesen Dating-Apps spielen." Dann scherzte die 43-Jährige: "Und was würde Hitch da tun? Er wäre arbeitslos!" Im bisher ersten und einzigen Teil des Films verkörpert Will Smith den professionellen Dating-Experten Hitch, der Männern hilft, die Frau ihrer Träume zu erobern. Dabei verliebt er sich selbst unsterblich in die schöne Sara (gespielt von Eva).

Zur Zeit hat die Beauty alle Hände voll zu tun. Gemeinsam mit Ryan Gosling erzieht sie die zwei Töchter Esmeralda Amada (5) und Amada Lee (3) bilingual. Zusätzlich arbeitet sie noch als Designerin für das Label "New York & Company". Aus der Schauspielerei hatte sie sich nach der Geburt ihres ersten Kindes komplett zurück gezogen.

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling 2012

Phillip Faraone / Freier Fotograf Eva Mendes im Februar 2020

Getty Images Will Smith bei der Premiere von "Gemini Man" in Hollywood

