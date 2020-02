Für Calantha Wollny (19) geht es bergauf! Die vergangenen Wochen waren doch ziemlich turbulent für das Mitglied der Kultfamilie. Erst Ende Januar gab sie bekannt, dass sie sich von ihrem Freund Gino Hein

getrennt habe, kurze Zeit später machte sie dann den Jugendamt-Zoff mit Mutter Silvia Wollny (55) öffentlich. Das Kriegsbeil scheint zwischen den beiden mittlerweile wieder begraben und nun gibt es auch in Sachen Liebe gute Nachrichten: Calantha gab nun bekannt, dass sie ihr Herz wieder verschenkt habe!

In ihrer Instagram-Story stellte die 19-Jährige nun klar, wie es um ihren Beziehungsstatus momentan bestellt ist. Offenbar hatten sie dazu in den vergangenen Tagen so einige Fan-Fragen erreicht. "Nein, Leute! Ich bin nicht mehr mit Gino zusammen – aber schon länger", schrieb sie zu einem Bild mit einem Mann. "Mein Herz gehört jemand anderem und der Kleinen. Und nein, das ist nicht der Grund für die Trennung", machte sie deutlich und setzte dahinter einen Smiley, der die Augen verdreht sowie ein Herz-Emoji.

Offenbar ist ihre Beziehung zu Ex-Freund Gino nicht unbedingt freundschaftlich beendet worden. In einem Instagram-Q&A verriet sie damals, dass sie sehr froh darüber sei, nicht mehr mit ihrem einstigen Partner zusammen zu sein. Zu den genauen Gründen zum Liebes-Aus ist nichts bekannt. Auch wer ihre neue Flamme genau ist, thematisierte Calantha nicht weiter.

RTL II/Die Wollnys Calantha Wollny und Silvia Wollny bei der Babyparty

Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny und ihre Tochter

Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny, TV-Star

