Am vergangenen Freitagabend fegten die Promis in ihrer ersten Let's Dance-Liveshow über das Tanzparkett. Während es für Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli (21) und ihren Tanzpartner Massimo Sinató (39) nach stolzen 27 Punkten sogar Standing Ovations vom Publikum gab, mussten Ex-Kickerin Steffi Jones (47) und Profitänzer Robert Beitsch (28) nach dem Show-Aus ihre Koffer packen. Doch einige Details bekamen die Zuschauer vor den TV-Geräten gar nicht zu Gesicht – Promiflash war in Köln vor Ort und hat dabei so einiges hinter den Kulissen beobachten können!

Neben Schlagerstar Michael Wendler (47), der seine Freundin Laura Müller anfeuerte, saß auch Ex-"Let's Dance"-Profi Oana Nechiti (32) bei der gestrigen Show im Publikum. Das Treiben auf der Tanzfläche beobachtete die aktuelle DSDS-Jurorin mit Sitznachbarin und Sportlerin Sabrina Mockenhaupt (39) aus der ersten Reihe. Dabei hatte die rumänische Tänzerin ihren Ehemann Erich Klann (32) perfekt im Blick. Der 32-Jährige kam sogar während des Eröffnungstanzes und in den Pausen immer wieder kurz zu seiner Liebsten, um ihr einen Kuss zu schenken. Auch von Juror Joachim Llambi (55) erhielt die Beauty eine Umarmung. Profitänzerin Kathrin Menzinger (31) hatte hingegen andere Sorgen: Ihr schmerzten offenbar ihre Füße. Zwischendurch wechselte die Blondine die Stilettos gegen bequeme Boots und sorgte damit in ihrem Ballkleid für einen ulkigen Anblick.

Während Ilka Bessin (48) der Schweiß von der Stirn getupft werden musste, konnte Martin Klempnow (46) offensichtlich vom Tanzen gar nicht genug bekommen: Mit einem sexy Hüftschwung tänzelte der Schauspieler in den Pausen vor dem Publikum und erntete dafür reichlich Applaus. Laura nutzte die Verschnaufpause, um sich einen Schmatzer ihres Liebsten abzuholen und mit ihrer Familie zu plaudern. Model Rebecca Mirs (28) Freund Massimo hatte in der Zwischenzeit mit seinen Haaren zu kämpfen: Sein Haargummi hatte sich in der dunklen Wallemähne verheddert – Tanzpartnerin Lili eilte glücklicherweise direkt herbei, um bei der kniffligen Angelegenheit zu helfen. Kurz darauf konnte der 39-Jährige wieder freudig Süßigkeiten in die Zuschauerränge werfen.

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Getty Images Ilka Bessin und Erich Klann bei der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

